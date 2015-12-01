Держдеп США підтвердив турецьку версію інциденту із збитим Су-24 – ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу прес-служби Держдепу Елізабет Трудо, передає DT.ua.

Трудо зазначила, що російський літак був неодноразово попереджений про порушення повітряного простору Туреччини. У Держдепі підкреслили, що США підтримує право Туреччини захищати свої державні кордони. Однак, для Москви й Анкари важливо налагодити відносини після того, що сталося.

Раніше представник коаліції, яку очолює США, полковник Стів Уоррен підтвердив, що турецькі ВПС 10 разів протягом п'яти хвилин попередили екіпаж російського бомбардувальника про необхідність покинути повітряний простір Туреччини.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецької сторони, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його пілотів 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.