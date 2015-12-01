Ердоган: Туреччина відповість на санкції Росії "без емоцій"

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в Парижі, де він бере участь у кліматичному саміті, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Туреччина після інциденту з російським Су-24 докладала зусилля для того, щоб не допустити розриву відносин з Росією", сказав Ердоган.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про застосуванні спеціальних економічних заходів щодо Туреччини. Крім того, президент РФ підписав указ, яким припинив з 1 січня 2016 року дію угоди з Туреччиною про безвізовий режим.

У свою чергу, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу розкритикував Росію за введені економічні санкції проти Анкари, але запросив російських туристів у свою країну.

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Нагадаємо, відносини між державами погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

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У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.