Оприлюднено понад п'ять тисяч сторінок листування Хілларі Клінтон - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Washington Times.

Коли Клінтон займала посаду державного секретаря, використовувала приватний сервер для службового листування, за що була розкритикована. За словами опонентів, секретні дані могли бути вкрадені хакерами, а Клінтон могла стерти компрометуючі листи, незважаючи на те, що за законом США листування чиновників повинно бути збережене.

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Приблизно 325 повідомлень з останніх опублікованих сторінок листування американська влада віднесли до секретної інформації. В основному мова йде про листування з співробітниками держдепу, також є невелика частина листів з екс-прем'єром Великобританії Тоні Блером.

Видання зазначає, що секретною інформацією вважається будь-яке листування з високопоставленими чиновниками інших країн.

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