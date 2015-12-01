Ердоган готовий піти у відставку, якщо буде доведено торгівлю нафтою з ІД

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що залишить свій пост, якщо з'являться докази того, що Туреччина купує нафту у бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".

"Якщо це буде доведено, то наша національна гордість вимагатиме, щоб я пішов у відставку", - сказав Ердоган журналістам на міжнародному кліматичному саміті в Парижі, передає Русская служба Би-би-си.

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"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я залишу своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було продиктоване бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".