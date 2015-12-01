Фонд Сороса відкинув звинувачення російської влади

Як йдеться в повідомленні фонду, засновані Соросом організації "протягом більш ніж чверті століття сприяли зміцненню інституту закону в Росії і захист цивільних прав", передає Бі-бі-сі.

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"З 1987 року наш фонд надав підтримку величезній кількості людей і організацій в Російській Федерації, в тому числі в галузі науки, освіти та охорони здоров'я. Так, наш фонд профінансував мережу інтернет-центрів у 33 університетах по всій країні, допоміг російським студентам і вченим подорожувати і навчатися за кордоном, надавав підтримку програмам навчання в ранньому дитинстві, і створив мережу центрів сучасного мистецтва, які діють досі", - йдеться в заяві організації.

Сам Джордж Сорос в заяві назвав рішення російської прокуратури "тимчасовою аберацією". "Сподівання російського народу, його сподівання на краще майбутнє не можуть бути придушені. Такі спроби в кінцевому підсумку не будуть мати успіху", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора генпрокуратура визнала небажаними на території Росії іноземні некомерційні організації фонд "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса) та фонд "Сприяння".

Повідомляється, що рішення було прийнято у зв'язку зі зверненням 8 липня Ради Федерації в МЗС Росії, генеральну прокуратуру і міністерство юстиції про перевірку організацій, включених в так званий "патріотичний стоп-лист".

Визнання "небажаною" загрожує організації забороною на створення структурних підрозділів на території країни, на розповсюдження інформаційних матеріалів, в тому числі через ЗМІ, а також на реалізацію в Росії власних проектів.