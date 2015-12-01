Уряд Німеччини погодився відправити понад тисячу солдатів до Сирії

Про це повідомляє РБК з посиланням на Spiegel.

Рішення було прийняте на ранковому засіданні уряду 1 грудня. У разі, якщо рішення схвалить бундестаг, у Сирію можуть відправитися до 1200 солдатів.

Тривалість операції повинна бути обмежена одним роком, при цьому боротьба з терористичною організацією «Ісламська держава» на території Сирії не повинна обійтися Німеччині дорожче €134 млн.

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Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр напередодні засідання уряду заявив, що рішення про військове втручання в боротьбу з «Ісламською державою» політично виправдано, а також підкреслив, що Німеччина повинна проявити витривалість» в боротьбі проти терористів, оскільки «до перемоги над ними ще далеко».

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Про намір брати участь у військовій операції проти «Ісламської держави» в Сирії раніше неодноразово заявляв прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. Незабаром після терактів у Парижі 14 листопада французькі ВПС різко збільшили кількість ударів по позиціях терористів.