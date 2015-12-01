У центрі Москви опозиція збирається провести "Марш змін"

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник руху «Солідарність» Олександр Риклін.

«Старт від Пушкінської до 13-00, в 15-00 мітинг на проспекті Сахарова», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, кількість заявлених учасників - 30 тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше опозиція провела "Марш миру".