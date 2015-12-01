У центрі Москви опозиція збирається провести "Марш змін"
13:46, 01 грудня 2015Світ
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Російська опозиція подала заявку в мерію Москви на проведення 12 грудня протестної акції під назвою «Марш змін».
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник руху «Солідарність» Олександр Риклін.
«Старт від Пушкінської до 13-00, в 15-00 мітинг на проспекті Сахарова», - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, кількість заявлених учасників - 30 тисяч людей.
Як повідомляв УНІАН, раніше опозиція провела "Марш миру".
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