Ліван обміняв колишню дружину лідера ІД на своїх солдатів
Ліван обміняв 13 ув'язнених, у тому числі колишню дружину лідера «Ісламської держави» Саджу Дулаймі, на 16 ліванських солдатів і поліцейських, захоплених бойовиками «Фронт ан-Нусра», підрозділу «Аль-Каїди».
Ліванські військовослужбовці і поліцейські були захоплені бойовиками в серпні 2014 року під час боїв на кордоні Лівану з Сирією. За умовами обміну «Фронт ан-Нусра» також передасть Лівану тіла двох загиблих солдатів. Про обмін вдалося домовитися при посередництві Катару, передає Медуза за інформацією Аль-Джазіра.
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Саджа Дулаймі була арештована в Лівані в листопаді 2014 року за звинуваченням у зв'язках з терористичною організацією. Після звільнення вона збирається поїхати в Туреччину. Дулаймі розповіла, що розлучилася з лідером ІД Абу Бакром аль-Багдаді більше шести років тому.
Один із звільнених солдат сказав: «Ми хотіли б подякувати „Фронт ан-Нусра“ за те, що нас відпустили. Ми хотіли б подякувати всім, хто брав участь в переговорах, які привели до нашого визволення».