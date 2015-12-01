РФ розгортає сучасні системи ППО вздовж кордону з НАТО - Столтенберг

Про це повідомляє ТАСС.

«Росія розгортає сучасні системи ППО вздовж усього кордону з НАТО. Крім Сирії і східної частини Середземного моря, ми спостерігаємо аналогічні дії в Криму, поблизу країн Балтії, в Калінінграді і до далеких північних кордонів. Це ті сучасні, складні можливості, які забезпечують закриття повітряного простору», - сказав він.

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За його словами, до цих дій НАТО адаптується, нарощує свою присутність в східних країнах альянсу.

Він зазначив, що глави МЗС НАТО розглянуть на зустрічі в Брюсселі механізми щодо підвищення прозорості військової активності в Європі і зниження ризиків ескалації або інцидентів щодо Росії.