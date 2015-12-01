Поруч з аеропортом Софії знайшли бомбу

Про це повідомляє Reuters.

Раніше у зв'язку з загрозою теракту з першого терміналу аеропорту були евакуйовані всі люди, що перебували там, передає Slon.

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Після серії терактів в Парижі 13 листопада багато країн оголосили про посилення заходів безпеки у зв'язку з терористичною загрозою «Ісламської держави».

Серія з шести терактів сталася в Парижі в ніч з 13 на 14 листопада. В результаті загинули 130 осіб, і понад 200 були поранені.

Через тиждень великий теракт стався в Малі, де ісламісти захопили готель Radisson Blu і взяли в заручники 170 осіб. Всього бойовики вбили 19 осіб, і кілька десятків отримали поранення.