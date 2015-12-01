Саудівська Аравія профінансує будівництво найвищого хмарочоса у світі

Хмарочос буде зведений в 32 км на північ від міста Джидда, передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

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Інвестиції Саудівської Аравії в будівництво становлять $1,2 млрд. "Королівська вежа" до моменту свого зведення повинна стати найвищою будівлею в світі. Зведення "Бурдж аль Мамлякі" планується завершити до 2020 року. Будівля буде включати в себе 200 поверхів загальною площею приміщень 245 тис. кв. м.

В даний час у світі не існує проектів більш високих будівель. У 2012 році був зведений фундамент будівлі, а в 2013 році почалося активне будівництво. До теперішнього часу побудовано вже 20 поверхів.

Вежа стане головною визначною пам'яткою району "Королівський центр", що зводиться навколо неї. Хмарочос і його околиці передбачається використати для розміщення економічних, офісних, туристичних і готельних об'єктів.

В даний час найвищим хмарочосом у світі є "Бурдж-Халіфа" ("Вежа Халіфа") у Дубаї (ОАЕ). Її висота дорівнює 828 м, і налічує 163 поверхи. Вежа будувалася в період з 2004 по 2010 рік, а вартість її будівництва оцінюється в $1,5 млрд.