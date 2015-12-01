Росіянам заборонили купувати дорогі прикраси без паспорта

Без пред'явлення паспорта можна буде купувати за готівку прикраси не дорожче 40 тис. рублів (варіант першого читання — 15 тис. рублів), а за допомогою банківської картки — не дорожче 100 тис. рублів, передає "Росбалт".

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В інших випадках покупець повинен пред'явити продавцю свій паспорт. Продавець також зможе вимагати посвідчення особи і при покупці недорогих прикрас, якщо у нього виникають підозри, що операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму", - йдеться в документі.