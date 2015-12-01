США направлять загін спецназу до Іраку для пошуків лідерів ІДІЛ - Пентагон

Про це повідомив глава Пентагону Ештон Картер, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

При цьому він зазначив, що ці сили зможуть також здійснювати бойові дії в Сирії.

«Дані спеціальні сили протягом тривалого часу зможуть здійснювати рейди, звільняти заручників, збирати розвіддані і захоплювати лідерів ІД», - сказав Картер.

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Як повідомляв УНІАН, Пентагон хоче впровадити своїх солдатів до лав місцевих збройних формуваннь в Іраку і Сирії.