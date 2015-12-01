США направлять загін спецназу до Іраку для пошуків лідерів ІДІЛ - Пентагон
18:25, 01 грудня 2015Світ
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США мають намір направити до Іраку для боротьби з бойовиками «Ісламської держави» спеціальний загін.
REUTERS
Про це повідомив глава Пентагону Ештон Картер, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
При цьому він зазначив, що ці сили зможуть також здійснювати бойові дії в Сирії.
«Дані спеціальні сили протягом тривалого часу зможуть здійснювати рейди, звільняти заручників, збирати розвіддані і захоплювати лідерів ІД», - сказав Картер.
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Як повідомляв УНІАН, Пентагон хоче впровадити своїх солдатів до лав місцевих збройних формуваннь в Іраку і Сирії.
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