Держдума Росії має намір дозволити не виконувати рішення міжнародних судів

Як передає BBC, авторами поправок до федерального закону "Про Конституційний суд РФ" виступили представники всіх думських фракцій на чолі з головою комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Володимиром Плігіним.

Автори ініціативи вважають, що поправки, що вносяться, у майбутньому "забезпечать правовий суверенітет" Росії і допоможуть "протистояти тенденційним рішенням", що вимагають великих компенсацій з бюджету.

У середині липня Конституційний суд постановив, що Росія може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, якщо при цьому порушуються основоположні конституційні норми.

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У червні понад 90 депутатів Держдуми звернулися в КС за роз'ясненнями про те, як повинні застосовуватися у Росії рішення Європейського суду з прав людини.

Місяцем раніше в Міністерстві юстиції Росії заявили, що вважають передчасним виконання рішення ЄСПЛ про зобов'язання виплатити Росії 1,86 мільярда доларів колишнім акціонерам ЮКОСа.

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У лютому 1996 року Росія підписала Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод, а також ряд протоколів до неї. Ратифікувавши ці угоди, Росія визнала юрисдикцію ЄСПЛ і зобов'язалася виконувати його рішення.