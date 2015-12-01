Влада Туреччини заявила, що причиною вибуху біля станції метро стала бомба

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

За останніми даними, кількість постраждалих збільшилася до п'яти осіб. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

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Вибух стався в районі Байрампаша. Уточнюється, що на місці події були вжиті заходи безпеки, район оточено. Перекрита пішохідна зона, а також зупинено рух автомобілів.