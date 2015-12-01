Опубліковано відео вибуху біля станції метро в Стамбулі

У мережі з'явилося відео моменту вибуху на мосту біля станції метро в Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Байрампаша" в Стамбулі стався вибух. Як передає CNBC, за заявою глави району Байрампаша Атіли Айдинера, на шляхопроводі біля метро вибухнула саморобна бомба, яка представляє собою начинену вибухівкою трубу. Внаслідок цього постраждало 5 осіб.

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