Опубліковано відео вибуху біля станції метро в Стамбулі
19:29, 01 грудня 2015Світ
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У мережі з'явилося відео моменту вибуху на мосту біля станції метро в Стамбулі
Опубліковано відео вибуху в Стамбулі / youtube.com
Нагадаємо, сьогодні біля станції метро "Байрампаша" в Стамбулі стався вибух.
Як передає CNBC, за заявою глави району Байрампаша Атіли Айдинера, на шляхопроводі біля метро вибухнула саморобна бомба, яка представляє собою начинену вибухівкою трубу. Внаслідок цього постраждало 5 осіб.
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