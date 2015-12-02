"Аль-Каїда" захопила два міста на півдні Ємену - Reuters

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, бойовики провели несподівану для місцевого ополчення атаку на міста в мухафазі Абьян, захопивши над ними контроль. Потім вони встановили контрольно-пропускні пункти на в'їздах до міста і оголосили про захоплення за допомогою гучномовців.

Reuters повідомляє, що даний приклад демонструє, як "Аль-Каїда" користується ситуацією, коли центральний уряд Ємену ослаблене на тлі восьмимісячної війни коаліції на чолі з Саудівською Аравією проти шиїтських повстанців-хуситів. Протягом останнього року хусити захопили столицю Сану і значну частину території країни.

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Міста Джаар і Зінджібар в мухафазі Абьян розташовані в південно-західній частині країни, на узбережжі Аденської затоки, в 50 км на схід від міста Аден. У загальній кількості в містах проживає близько 50 тис. осіб. Раніше місто вже перебували під контролем бойовиків "Аль-Каїди" в 2011 р., оголосили їх Ісламськими еміратами.

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Раніше повідомлялося, що до єменського містоа Аден прибули кілька сотень військових з Судану, які будуть брати участь в операціях антихуситської коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Зазначимо, на початку бойовики ІД відбили у військ Асада стратегічний місто в провінції Хомс.