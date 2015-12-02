В зоопарку Копенгагена чоловік стрибнув у вольєр до білого ведмедя

Видання повідомляє, що співробітники вистрілили у тварину кілька разів гумовими кулями, щоб змусити її відійти. Коли хижак повернувся в свій притулок, вони зайшли в вольєр і визволили відвідувача. Причина, з якої він вирішив проникнути в клітку до ведмедя, поки не відома.

За словами менеджера парку Стеффена Стрейда (Steffen Straede), чоловік зайшов у вольєр з власної волі і зміг вибратися, відбувшись кількома подряпинами, повідомляє Lenta.ru.

Читайте такожБілі ведмеді б'ють рекорди запливів під воду

Місцеві поліцейські опублікували у своєму Twitter запис, де пояснили, що чоловік був психічно нездоровий. Вони додали, що ведмідь встиг підійти до нього до того, як відвідувача зоосаду витягли з клітки.