Британські депутати проголосували за операцію в Сирії - BBC

Таке рішення у ніч на четвер підтримали 397 членів нижньої палати при 223 голосах проти, повідомляє BBC Україна.

Прем'єр Девід Кемерон раніше заявляв про те, що Британія не може залишитися осторонь боротьби її міжнародних партнерів та перекласти на них питання власної безпеки.

Опозиція ж висловлювала сумніви щодо ефективності такого кроку.

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Експерти висловлювали припущення, що перші авіаудари по "Ісламській державі" британськими силами у Сирії можуть бути нанесені вже до кінця року. А міністр закордонних справ Філіп Хеммонд розповів, що бойові літаки прибудуть до місця операції у стислі терміни.

В Іраку Велика Британія вже проводить аналогічну операцію.