В Єрусалимі знайдено царську печатку 2700-річної давнини

Знахідка була зроблена в ході розкопок в Старому місті Єрусалиму, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі. Глиняний осколок був знайдений на території стародавньої звалища.

Вчені вважають, що в давнину він був прив'язаний до написаному на папірусі документу, підписаному царем Єзекієм.

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Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до нашої ери, коли йому було 25 років. Він правив Іудеєю 29 років.