Країни ЄС домовилися щодо подовження санкцій проти Росії - МЗС Іспанії

Існує "загальна згода" рухатись у цьому напрямку, заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Гарсія-Маргалло у Брюсселі в середу, 2 грудня.

Дану інформацію агентству dpa підтвердили й інші дипломати ЄС, передає Deutsche Welle. За їхніми даними, це рішення має бути лише формально підтверджене.

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Влітку ЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року. Водночас тоді було вирішено, що скасування торгівельних та інвестиційних обмежень буде можливим лише після повного виконання мінських домовленостей, чого поки не відбулось.

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Поки невідомо, коли буде ухвалене остаточне рішення щодо продовження санкцій проти Росії. Наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС має відбутися 14 грудня.