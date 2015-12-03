Спецслужбам вдалося "витиснути" майже всіх терористів з РФ - Путін
12:25, 03 грудня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що спецслужбам вдалося «витиснути» майже всіх терористів з Росії.
REUTERS
Про це він сказав у ході виступу з посланням перед Федеральними зборами, повідомляє УНІАН.
«Росія вже давно на передньому рубежі боротьби з терором. Це боротьба за свободу, правду, справедливість і майбутнє цивілізації. Ці трагедії забрали тисячі життів. Це горе, яке назавжди залишиться з нами. Знадобилося майже 10 років, щоб переламати хребет бандитам. Ми практично витиснули терористів з Росії. Але зло досі дає про себе знати», - заявив президент.
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Як повідомляв УНІАН, Путін хоче "відкинути всі спори і розбіжності" для створення антитерористичного фронту під егідою ООН.
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