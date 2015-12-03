Путін визнав, що складнощі в економіці РФ позначаються на рівні життя росіян

Президент РФ Володимир Путін визнав, що складнощі в економіці Росії позначаються на доходах і рівні життя росіян.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав під час оголошення послання Федеральним зборам.

«Минулого року ми зіткнулися з серйозними економічними викликами. Впали ціни на нафту, інші наші традиційні експортні товари, був обмежений і доступ російських фінансових установ, компаній на світові фінансові ринки», - сказав Путін.

«Знаю, що багатьом зараз непросто. Складності в економіці позначаються на доходах та в цілому на рівні життя наших людей. І добре розумію, що люди питають: коли ми подолаємо труднощі і що для цього будемо робити», - сказав президент РФ.

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За його словами, ситуація в економіці дійсно складна, але не критична.

Путін заявив, що вже сьогодні видно позитивні тенденції: промислове виробництво і курс національної валюти в цілому стабілізувались, намітилося зниження рівня інфляції, порівняно з 2014 роком фіксується істотне скорочення відпливу капіталу.

При цьому він вважає неприйнятним чекати, коли підвищаться ціни на нафту.

«Ми маємо бути готові до того, що і період низьких цін на сировину, та й, можливо, зовнішні обмеження, можуть затягнутися, і затягнутися надовго. Нічого не змінюючи, ми просто проїмо наші резерви, а темпи зростання економіки будуть коливатися десь на нульовій позначці», - сказав Путін.