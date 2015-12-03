Війна у Сирії: Червоний Хрест попередив про гуманітарну катастрофу

Комітет також закликав надати гуманітарним агентствам більш широкий доступ до нужденних, повідомляє Російська служба BBC.

У заяві не згадується початок британської військової операції проти екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Напередодні британські парламентарії більшістю голосів проголосували за рішення почати авіаудари по позиціях ІД в Сирії, і в четвер Королівські ВПС вже здійснили перші вильоти.

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За словами міністра оборони Майкла Феллона, удари були нанесені по нафтових районах на сході Сирії.

З критикою британської операції виступила низка сирійських активістів. Зокрема, група Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Ракку повільно вбивають") заявила, що авіаудари не змінять ситуацію в Сирії.