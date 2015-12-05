У США озброєний чоловік захопив заручників у магазині - ЗМІ
22:48, 05 грудня 2015Світ
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Зловмисник зробив близько 30 пострілів, в результаті постраждала одна особа.
Зараз проводиться евакуація прилеглих будинків і підприємств / flickr.com/photos/tabor-roeder
У штаті Вісконсін (США) озброєний чоловік захопив заручників у магазині мотоциклів, РБК з посиланням на Fox News.
За даними поліції, зловмисник зробив близько 30 пострілів, в результаті постраждав один чоловік, зараз він госпіталізований. За попередніми даними, чоловік захопив заручників у підвалі магазину.
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Зараз проводиться евакуація прилеглих будинків і підприємств. Поліція рекомендувала місцевим жителям триматися подалі від вікон.
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