Ватикан вперше в історії замовив зовнішній аудит своїх активів

Рада Ватикану з економіки призначила зовнішнього аудитора для перевірки консолідованої фінансової звітності Святого престолу, повідомляє Европейская правда.

"Як повідомляє Радіо Ватикану, зовнішнім аудитором призначена компанія PricewaterhouseCoopers (PwC)", - говориться у повідомленні.

У заяві Ради з економіки йдеться, що призначення зовнішнього аудитора стало "важливим кроком" для "впровадження нової фінансової стратегії і практики управління, приведення її у відповідність до міжнародних стандартів."

Також повідомляється, що компанія розпочне роботу з перевірки стану активів Ватикану за 2015 рік негайно.

Таким чином, Ватикан вперше у своїй історії замовив зовнішній аудит своєї фінансової звітності в рамках курсу Папи Римського Франциска на забезпечення прозорості фінансів католицької церкви.

Видання також підкреслює, що внутрішній аудит фінансової діяльності Ватикану показав наявність неврахованих у звітності активів на суму понад 1,1 мільярда євро.

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Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що у Ватикані розгортається скандал, пов'язаний з тим, що п'ятьох осіб звинуватили у витоку інформації.