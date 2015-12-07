Мігрантська криза: Австрія будує паркан на кордоні зі Словенією

Австрія почала будівництво майже чотирикілометрового паркану на кордоні зі Словенією.

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Про це із посиланням на The Local повідомляє "Європейська правда".

У міністерстві внутрішніх справ Австрії вважають, що це є необхідним заходом для встановлення контролю над потоком мігрантів і біженців.

Проте відзначається, що паркан із металевої сітки висотою 2,5 метра та довжиною близько 3,7 км не матиме додаткового підсилення. Якщо необхідність в огорожі відпаде, сітку можна буде легко прибрати, і, скрутивши в рулони, вивезти – без жодних наслідків для довкілля.

Як зазначається, в понеділок на прикордонному переході в Словенії 120 біженців чекали, щоб їх пропустили в Австрію.

Більшість мігрантів минає Австрію, прямуючи до Німеччини та Скандинавії.

Австрію і Словенію розділяє 330-кілометровий кордон, паркан буде побудовано на ділянці прикордонного переходу, де спостерігається найбільший потік біженців.

Нагадаємо, кількома тижнями раніше Македонія збудувала паркан на кордоні з Грецією.