ІДІЛ сповіщає сім'ям "мучеників" про їх загибель SMS - AP

Про це повідомляє Associated Press.

В кінці листопада мати пізнаного терориста Фуеда Моамед-Аггада отримала SMS, в якому повідомлялося, що її син загинув «як мученик».

Associated Press повідомляє, що це стало типовим способом оповіщення, який обрала «Ісламська держава» для родичів загиблих прихильників.

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Раніше стало відомо про ідентифікацію третього з восьми учасників нападу на «Батаклан».

Зазначалося, що старший брат Моамед-Аггада перебуває у в'язниці за підозрою в поїздці в Сирію в табір терористів. При цьому їх батько заявляє, що не підозрював молодшого сина в радикалізмі і «вбив би його», якби дізнався про це до теракту.