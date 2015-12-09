ІДІЛ сповіщає сім'ям "мучеників" про їх загибель SMS - AP
Впізнання одного з терористів, які напали на паризький концертний зал «Батаклан», стало можливим завдяки SMS, отриманої матір'ю від джихадистів.
Про це повідомляє Associated Press.
В кінці листопада мати пізнаного терориста Фуеда Моамед-Аггада отримала SMS, в якому повідомлялося, що її син загинув «як мученик».
Associated Press повідомляє, що це стало типовим способом оповіщення, який обрала «Ісламська держава» для родичів загиблих прихильників.
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Раніше стало відомо про ідентифікацію третього з восьми учасників нападу на «Батаклан».
Зазначалося, що старший брат Моамед-Аггада перебуває у в'язниці за підозрою в поїздці в Сирію в табір терористів. При цьому їх батько заявляє, що не підозрював молодшого сина в радикалізмі і «вбив би його», якби дізнався про це до теракту.
Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів, в результаті яких загинули 130 осіб, понад 350 постраждали. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава». 19 листопада в ході спецоперації в Сен-Дені був ліквідований передбачуваний організатор серії атак Абауд, бельгійський громадянин марокканського походження.