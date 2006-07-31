Війна проти ”Хезболли” буде розширена
21:07, 31 липня 2006Світ
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Парламент Ізраїлю проголосував за продовження військових дій
За продовження військових дій проголосував сьогодні кнесет (парламент) Ізраїлю.
Як передає ІТАР-ТАСС, рішення про продовження операції було ухвалене більшістю голосів.
Раніше сьогодні міністр оборони країни Амір ПЕРЕЦ повідомив депутатам кнесета, що наземна операція проти угруповання "Хезболла" в Південному Лівані буде "розширена і посилена", незважаючи на припинення дій авіації на 48 годин. Повне припинення вогню, вказав він, означало б перемогу екстремістів, і тому є неприпустимим. "Ні за яких умов не буде негайного перемир`я без попередніх умов", - сказав А.ПЕРЕЦ.
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