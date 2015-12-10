Перші німецькі військові літаки вирушили до Сирії для боротьби з ІДІЛ (відео)
Перша група німецьких військових, які візьмуть участь у повітряній операції міжнародної коаліції проти терористичного угрупування "Ісламська держава", вже вирушили до Сирії.
Про це повідомляє сайт збройних сил Німеччини, передає "Європейська правда".
Бундесвер відзвітував, що на турецьку авіабазу "Інджирлік" було відправлено 40 військових, два літаки-розвідники Tornado і літак-заправник A310MRTT.
Військових в Туреччину доставить військово-транспортний літак А400М, на борту якого знаходиться відповідне обладнання для забезпечення підтримки з землі операцій літаків.
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Всього передбачається відправка шести розвідувальних літаків "Торнадо" і заправної авіатехніки, фрегата Аугсбург для захисту французького авіаносця "Шарль де Голль" і до 1200 військовослужбовців.
Німецькі військові приєднаються до операції 1 січня.