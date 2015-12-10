Перші німецькі військові літаки вирушили до Сирії для боротьби з ІДІЛ (відео)

Про це повідомляє сайт збройних сил Німеччини, передає "Європейська правда".

Бундесвер відзвітував, що на турецьку авіабазу "Інджирлік" було відправлено 40 військових, два літаки-розвідники Tornado і літак-заправник A310MRTT.

Військових в Туреччину доставить військово-транспортний літак А400М, на борту якого знаходиться відповідне обладнання для забезпечення підтримки з землі операцій літаків.

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Всього передбачається відправка шести розвідувальних літаків "Торнадо" і заправної авіатехніки, фрегата Аугсбург для захисту французького авіаносця "Шарль де Голль" і до 1200 військовослужбовців.

Німецькі військові приєднаються до операції 1 січня.