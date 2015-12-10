Звідки "Ісламська держава" отримує фінансування (інфографіка)

За даними експертів із IHS Global Strategies, бойовики "Ісламської держави" отримують 43% прибутку завдяки незаконній торгівлі нафтою.

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Про це йдеться у матеріалі Mashable, який цитує ТСН.ua.

Країни не будуть відкрито вести бізнес із терористами, тому для продажу нафти використовують контрабандистів та посередників. Вони купують нафту у ІДІЛ і перепродають далі. За таким самим принципом організація веде торгівлю наркотиками та артефактами, яких дуже багато на територіях, підконтрольних "ІД".

Крім того, близько 50% прибутку терористів складають податки з місцевого населення.

Також бойовики грабують і викрадають людей, головним чином, іноземців. Відео із вимогою викупу ісламісти публікують в інтернеті. У разі неотримання грошей, терористи демонструють криваві страти заручників.

Набуті фінанси "ІД" витрачає, переважно, на війну: це зарплатня військовим та зброя.

Окремим важливим пунктом витрат ісламістів є пропаганда, яка ведеться завдяки медіа та різноманітним друкованим матеріалам.