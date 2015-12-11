США провели успішні випробування системи ПРО для НАТО

Про це повідомляється на сайті Агентства з протиракетної оборони при Пентагоні, передає DT.ua.

Агентство спільно з Тихоокеанським командуванням і Європейським командуванням 9 грудня провели випробування з перехоплення ракети на Гавайських островах.

Під час випробувань літак Boeing C-17 запустив навчальну балістичну ракету середньої дальності над океаном. Ціль була виявлена радаром і збита протиракетою SM-3, яка була запущена системою відстеження балістичних ракет Aegis.

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Комплекси Aegis будуть використовуватися як частина системи ПРО, яку США створюють разом з союзниками по НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські військові відзвітували про успіх масштабних навчань протиракетної оборони, в рамках якої були задіяні всі елементи діючої системи. Випробування проводилися на атоллі Уейк в Тихому океані між Гаваями і Гуамом. У них взяли участь відразу кілька підрозділів американської армії, відповідальних за протиракетну оборону.