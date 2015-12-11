ІДІЛ може мати обладнання для виготовлення паспортів - ЗМІ

Про це повідомила телекомпанія ABC News з посиланням на доповідь розвідки, передає Українська правда.

У матеріалі йдеться, що "американська влада попереджає, що прихильники угруповання могли перетнути американські кордони" з такими паспортами.

"Якщо ІДІЛ був в змозі придбати законні паспорта або обладнання для їх створення, це буде являти собою серйозну небезпеку безпеки у Сполучених Штатах", - заявив консультант ABC News Джон Коен.

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У першу чергу в доповіді говориться про паспорти Сирії. Відзначається, що обладнання для їх виготовлення швидше за все було захоплено терористами в сирійських містах Дейр-ез-Зор і Ракка.

Як повідомляє ABC фальшиві паспорти Сирії раніше були вилучені в Європі, їх використовували терористи, які влаштували атаки в Парижі 13 листопада.