Уряд схвалив Повітряний кодекс України

Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив Повітряний кодекс України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ після засідання уряду.

Тепер Повітряний кодекс буде переданий на затвердження Верховної Ради.

“Кодекс вирішує три ключові проблеми: він приводить наше законодавство до вимог ІСАО і до вимог Євросоюзу. Крім того, він дає відповіді на всі запитання, пов`язані з аудитами, оскільки в нас були претензії щодо заборон польотів до Європи - ми всі ці питання зняли. І третє, він вирішує питання внутрішнього порядку в аеропортах, як єдиного комплексу», - зазначив міністр.

Також Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що Державіаадміністрація буде реорганізована і замість неї буде створено урядовий інститут у складі Мінтрансзв’язку.

«Вона одержить власні повноваження, власне фінансування, і її керівник одержує повну незалежність від будь-кого в питаннях авіаційної безпеки», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Крім того, за даними міністра, незалежно від цього авіаційного органу, створюється Національна комісія розслідування авіаційних пригод.

Як сказав Й.ВІНСЬКИЙ, ці два органи приведуть до виконання Україною вимог ІСАО щодо створення безпеки польотів.

“А міністерство займатиметься майном, кадрами - тим, що відноситься до органу управління”, - додав Й.ВІНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Повітряний кодекс України регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою задоволення інтересів України та її громадян і створення безпеки авіації.

Дія Повітряного кодексу України поширюється на всіх користувачів повітряного простору України в частині, що їх стосується, як на території України, так і за її межами, якщо закони країни перебування користувача не передбачають іншого.

Проект Повітряного кодексу України був зареєстрований у Верховній Раді України 14 квітня ц.р.