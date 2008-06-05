Клінтон погодилася підтримати Обаму

Прес-секретар Хілларі Клінтон Говард Волфсон (Howard Wolfson) в середу ввечері підтвердив, що вона готова підтримати в боротьбі за Білий дім свого соратника по Демократичній партії Барака Обаму, повідомляє AP.

"Сенатор Клінтон у суботу, 7 червня, на зустрічі у Вашингтоні подякує своїм прихильникам і висловить підтримку Бараку Обамі", - заявив Волфсон, відмовившись уточнити будь-які інші деталі.

Раніше в середу відразу декілька американських ЗМІ, посилаючись на представників штабу Клінтон, що побажали залишитися неназваними, оголосили, що вона прийняла рішення припинити свою передвиборчу кампанію. Тоді повідомлялося, що відповідну заяву Клінтон зробить у п`ятницю, 6 червня, на зустрічі в Нью-Йорку.

За останні 24 години дата, коли Клінтон нібито збирається оголосити про вихід з боротьби, помінялася вже тричі.

Лента.ру