Вибух на шахті в Польщі: є жертви

У Польщі на шахті "Бориня" в середу ввечері стався вибух метану.

За даними телеканалу TVN24, загинули четверо шахтарів, ще 13 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

У районі вибуху в шахті знаходилися 32 гірники. Вибух стався на глибині 900 метрів. За даними TVN24, відразу під час вибуху загинули троє осіб і 14 постраждали. Проте один гірник, який одержав важкі поранення, помер під час евакуації на поверхню, відзначає NEWSru.

Шахта "Бориня" розташована в Силезії (південь Польщі). Забій, де стався вибух метану, планується законсервувати.