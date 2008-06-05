Вибух на шахті в Польщі: є жертви
08:41, 05 червня 2008Світ
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Забій планують законсервувати
У Польщі на шахті "Бориня" в середу ввечері стався вибух метану.
За даними телеканалу TVN24, загинули четверо шахтарів, ще 13 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
У районі вибуху в шахті знаходилися 32 гірники. Вибух стався на глибині 900 метрів. За даними TVN24, відразу під час вибуху загинули троє осіб і 14 постраждали. Проте один гірник, який одержав важкі поранення, помер під час евакуації на поверхню, відзначає NEWSru.
Шахта "Бориня" розташована в Силезії (південь Польщі). Забій, де стався вибух метану, планується законсервувати.
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