Горбачов пропонує винести Леніна із Мавзолею

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов пропонує винести тіло Володимира Леніна із Мавзолею та поховати його.

Як передає 5 канал, про це він заявив у Москві, на прес-конференції, присвяченій створенню в Росії музейно-меморіального комплексу жертвам політичних репресій.

На думку Горбачова, поховання вождя світового пролетаріату має відбутися рано чи пізно, хоча зараз російське суспільство до такого кроку не готове. Мавзолей Леніна в центрі Москви давно викликає запеклі дискусії як в Росії, так й за кордоном. Проти поховання тіла Ілліча неодноразово виступали російські комуністи. Стурбовані долею Леніна і їхні італійські товариші. Ще минулої осені італійські комуністи заявили - якщо у Кремлі вирішать прибрати Леніна із мавзолею, вони готові перенести саркофаг із тілом вождя до Риму.