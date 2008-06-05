Аварія на АЕС у Словенії: ЄС оголосив про радіоактивну загрозу
09:31, 05 червня 2008Світ
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Стався витік охолоджуючої рідини
|АЕС ”Крско” у Словенії. Фото АР
Як йдеться в заяві Єврокомісії, на АЕС стався витік охолоджуючої рідини, після чого станція була закрита для з`ясування причин інциденту, передає Associated Press.
У свою чергу представники Міністерства навколишнього середовища Словенії стверджують, що інцидент на АЕС загрози не становить.
Проте, поки невідомо, чи стався викид речовин, які забруднюють навколишнє середовище. До з`ясування всіх обставин робота реактора повністю припинена.
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