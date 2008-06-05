Аварія на АЕС у Словенії: ЄС оголосив про радіоактивну загрозу

Єврокомісія попереджає країни Євросоюзу про можливу радіаційну небезпеку через інцидент на АЕС "Крско" у Словенії.

Як йдеться в заяві Єврокомісії, на АЕС стався витік охолоджуючої рідини, після чого станція була закрита для з`ясування причин інциденту, передає Associated Press.

У свою чергу представники Міністерства навколишнього середовища Словенії стверджують, що інцидент на АЕС загрози не становить.

Проте, поки невідомо, чи стався викид речовин, які забруднюють навколишнє середовище. До з`ясування всіх обставин робота реактора повністю припинена.

РБК