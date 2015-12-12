Швейцарія отримала інформацію про наявність підпільного осередку ІД в країні

02:14, 12 грудня 2015
Світ
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Влада Швейцарії запровадила підвищені заходи безпеки в Женеві, отримавши інформацію з-за кордону про наявність підпільного осередку екстремістського угруповання "Ісламська держава" в регіоні.

Швейцария / newsru.com

Про це повідомила президент країни Симонетта Соммаруга, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Швейцарський уряд отримав сигнал від іноземної влади щодо потенційного осередку ІД в районі Женеви", - сказала вона.

Поки у влади немає конкретних даних про підготовку нападу з боку екстремістів.

Підвищений рівень загрози був оголошений в Женеві в четвер.

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Повідомлялося, що швейцарська поліція веде розшук п'ятьох осіб, що підозрювалися у причетності до організації нападів у Парижі 13 листопада, в результаті яких загинули 130 осіб і понад 300 отримали поранення.

Агентство Ассошіейтед Прес повідомило в четвер, що дані про підозрюваних владі Швейцарії передало Центральне розвідувальне управління США.

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