Бойовики ІД захопили занесене у список ЮНЕСКО місто в Лівії
02:32, 12 грудня 2015Світ
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Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» захопили лівійське місто Сабрата, яке є об'єктом Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
REUTERS
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на i24 News, археологи побоюються, що терористи можуть зруйнувати історичні пам'ятники.
«Як і Пальміра, це греко-римський пам'ятник, на який націлилась ІД», — заявив британський археолог професор Девід Маттінглі (David Mattingly).
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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня стало відомо, що лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді перебрався з Туреччини до Лівії. Зміна місця перебування знадобилася, щоб уникнути переслідування з боку розвідки Іраку.
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