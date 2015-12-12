Бойовики ІД захопили занесене у список ЮНЕСКО місто в Лівії

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на i24 News, археологи побоюються, що терористи можуть зруйнувати історичні пам'ятники.

«Як і Пальміра, це греко-римський пам'ятник, на який націлилась ІД», — заявив британський археолог професор Девід Маттінглі (David Mattingly).

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня стало відомо, що лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді перебрався з Туреччини до Лівії. Зміна місця перебування знадобилася, щоб уникнути переслідування з боку розвідки Іраку.