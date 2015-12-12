Учасник нападу на Bataclan не зміг пройти відбір в армію та поліцію Франції - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сусіда Мохаммеда-Аггада у Франції, передає РБК.

За словами співрозмовника агентства, після того як Мохаммеда-Аггада не взяли служити у французьку армію, він виглядав дуже засмученим і скаржився на те, що це сталося через його іноземне походження.

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Представник французької армії підтвердив агентству, що Мохаммед-Аггад намагався піти служити в армію Франції в 2010 році, проте не пройшов фізичні і психологічні тести.

Мохаммед-Аггад був одним із трьох терористів, які захопили заручників в паризькому концертному залі Bataclan. Терористами були вбиті 90 осіб. Ще до початку штурму всі три терористи здійснили самопідрив. Всього в результаті серії терактів в Парижі 13 листопада загинули понад 130 осіб.