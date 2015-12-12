Великобританія може почати військову операцію проти ІД в Лівії - ЗМІ

Про це пише з посиланням на британські урядові джерела видання The Telegraph, передає DT.ua.

Британські міністри закордонних справ і оборони "вкрай стурбовані різким зростанням діяльності ІД та інших екстремістських угруповань в Лівії, і розробляють плани інтервенції з метою усунути загрозу.

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Джерело видання зазначило, що міністри "рухаються в напрямку" до плану по відправці військової допомоги разом з європейськими союзниками для боротьби з ІД.

Також говориться, що військові дії Великобританії в Лівії спочатку повинні бути схвалені з боку міжнародно визнаного уряду цієї країни.

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Разом з тим, Великобританія не планує відправляти свої наземні війська в Ірак і Сирію. Про це заявив міністр оборони країни Майкл Феллон, пишуть РИА Новости.

Як зазначив глава Міноборони Великобританії, позиція іракської влади полягає в тому, що "безпека у звільнених від бойовиків "Ісламської держави" районах повинна підтримуватися місцевими силами, і це не може робитися західними наземними військами".

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Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Великобританії проголосував за початок авіаоперації проти "Ісламської держави" в Сирії. Прем'єр Девід Кемерон раніше заявляв про те, що Британія не може залишитися в стороні від боротьби її міжнародних партнерів і перекласти на них питання власної безпеки.