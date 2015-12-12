Росія запустила балістичну ракету з борту атомного підводного човна

Про це повідомило Міноборони РФ.

"Пуск був проведений з підводного положення. Параметри траєкторії польоту МБР "Синева" відпрацьовані в штатному режимі. За підтвердженими даними об'єктивного контролю бойові блоки ракети успішно прибули в заданий район бойового поля Кура на півострові Камчатці", - сказано в повідомленні.

Пуск МБР "Синева" виконувався в рамках перевірки надійності морської системи стратегічного ядерного стримування. Для РПКСН "Верхотуру" це була 27 успішна стрільба балістичної ракетою.

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"Верхотуру" – модернізований корабель проекту 667БДРМ "Дельфін". Був побудований на суднобудівному підприємстві "Севмаш" (м. Северодвинськ) і в 2012 році там же пройшов глибоку модернізацію.

В даний час кораблі цього проекту, збройні міжконтинентальними балістичними ракетами "Синява", складають основу морських сил ядерного стримування ВМФ Росії.

Як повідомлялося, поблизу берегів Шотландії проводилася морська операція з пошуку російської підводного човна, поміченого на північі від країни. В операції брали участь протичовнові літаки військово-морських сил Канади та Франції, а також британський підводний човен і фрегат HMS Sutherland.