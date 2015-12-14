РФ може поставити питання у Радбезі ООН щодо санкцій проти Туреччини

Про це заявив в інтерв'ю РИА "Новости" постпред РФ в ООН Віталій Чуркін.

Поки таке рішення не прийнято, зазначив постпред РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія звинувачує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та його родину у закупівлі нафти у «Ісламської держави».

Ердоган відкидає звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти.

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"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.

Пізніше прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде оприлюднювати докази торгівлі нафтою між Туреччиною та ІДІЛ, хоча напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням ІГІЛ.

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24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.