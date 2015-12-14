ФРН відмовила США у додатковій військовій допомозі в боротьбі з "Ісламською державою"

Це випливає з відповіді канцлера Ангели Меркель в ефірі ZDF на питання про можливість направлення додаткових сил, передає Lenta.ru.

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Журнал Der Spiegel повідомив у суботу, 12 грудня, що міністр оборони США Ештон Картер надіслав своєму німецькому колезі Урсулі фон дер Ляйєн лист з проханням розглянути можливість збільшення свого внеску в боротьбу з ІД. Прес-секретар військового відомства підтвердив, що лист було отримано, однак не навів жодних подробиць, зазначивши, що воно знаходиться в стадії розгляду.

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Видання уточнило, що конкретних прохань лист не містив.

«Я вважаю, Німеччина виконує своє завдання, і ми не повинні говорити про нові питання, що стосуються цієї теми на даний момент», - сказала Меркель у відповідь на запитання журналіста про лист з Пентагону.

Таким чином, Меркель відмовила у проханні американців про спрямування додаткової військової допомоги проти ІД, зазначає Reuters.

Місія Німеччини на Близькому Сході, згідно з рішенням бундестагу від 4 грудня, включає в себе шість розвідувальних літаків Tornado, фрегат для захисту французького авіаносця «Шарль де Голль», паливозаправники літаків і контингент 1200 осіб. Наносити повітряні удари в Сирії Німеччина не планує.