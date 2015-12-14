Росія підтвердила постачання зброї Вільній сирійській армії

За словами Герасимова, загони Вільної сирійської армії чисельністю понад 5 тис. осіб ведуть спільний наступ з урядовими військами в провінціях Хомс, Хама, Алеппо і Ракка, повідомляє РБК.

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Глава Генштабу зазначив, що Росія допомагає Вільній сирійській армії озброєнням, боєприпасами і матеріальними засобами.

Герасимов розповів, що російська авіація щодня завдає близько 30-40 ударів для підтримки Вільної сирійської армії.

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11 листопада президент Росії Володимир Путін, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міноборони, заявив, що Росія постачає зброю та боєприпаси Вільній сирійській армії, яка бореться з терористичною організацією «Ісламська держава». У той же вечір прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков уточнив, що Росія не веде поставки Вільній сирійській армії - знаряддя йде тільки урядовим військам.