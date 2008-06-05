В ЄС не бачать "доданої вартості" у Східному партнерстві з Україною

Депутати Європарламенту поки не впевнені, що ініціатива Польщі та Швеції «Східне партнерство» має додану вартість.

Як заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Адріан СЕВЕРІН (група соціалістичних партій, Румунія), на сьогодні немає достатньо інформації, щоб повністю оцінити можливу додану вартість цієї ініціативи.

«Ми повинні бути дуже уважними, щоб не просто збільшувати кількість ініціатив, що може підвищити плутанину. Ми вже маємо достатньо ініціатив, інколи з досить незначним змістом», - сказав він.

А.СЕВЕРІН зазначив, що необхідно вивчити, що додаткового може принести «Східне партнерство» до тих проектів щодо співпраці з країнами Сходу в рамках Європейської політики сусідства.

«На сьогодні я не впевнений, що це принесе додану вартість. Можливо, у когось є аргументи на користь цієї ініціативи, але я поки не бачу, де це додана вартість», - сказав депутат.

Він також зазначив, що для нього набагато важливіше зробити так, щоб, зберігаючи різницю між Європейською політикою сусідства та Політикою розширення, знайти шляхи поєднати їх, а також знайти механізми для того, щоб можна було перевести країну з однієї політики до іншої відповідно рівня розвитку цієї країни та стратегічних інтересів ЄС.

Віце-президент Європарламенту Марек СІВЕЦЬ (група соціалістичних партій, Польща) заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, що, на його переконання, ключову відповідь на запитання про додану вартість ініціативи «Східне партнерство» має дати саміт голів держав та урядів ЄС, який відбудеться 19-20 червня.

«Є багато запитань, і їх більше, ніж відповідей, і дуже серйозні люди ставлять запитання. Думаю, ключову відповідь на питання про додану вартість дасть саміт ЄС», - сказав він.

Віце-президент Європарламенту зазначив, що від того, чи буде ця ініціатива сприйнята лідерами країн – членів ЄС як пріоритетна, залежатиме і якість цього проекту.

М.СІВЕЦЬ також звернув увагу на те, що для успішної реалізації польсько-шведської ініціативи потрібно також вирішити питання фінансування проектів для її реалізації.

Віце-президент Європарламенту Адам БЄЛАН (група партій «Союз за Європу націй», Польща) заявив сьогодні на прес-конференції, що головне, щоб «Східне партнерство» не стало альтернативою членства в ЄС. «Тому що в такому випадку нам буде важко переконати українських партнерів взяти в ньому участь», - сказав А.БЄЛАН.

Він також зазначив, що співпрацю в рамках «Східного партнерства» можна було б використовувати для підготовки як східних країн-сусідів, так і самого ЄС до подальшого розширення. «Якщо розуміти «Східне партнерство» саме так, я думаю, ми зможемо підтримати його», - сказав віце-президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Швеція мають намір запропонувати Європейському Союзу сформувати з Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном організацію “Східного партнерства”. До цього об’єднання, крім України, як очікується, ввійдуть 27 держав-членів ЄС.