Президент Росії запропонував Європі укласти пакт про безпеку

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає за необхідне розробку і підписання нового договору про європейську безпеку, в рамках якого сторони будуть зв`язані юридичними зобов`язаннями.

Як повідомляє Газета.ру, з такою ініціативою глава Російської держави виступив під час візиту до Німеччини на зустрічі з політиками і бізнесменами в Берліні.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, йдеться "про регіональний пакт, який би спирався на принципи статуту ООН і вніс би остаточну ясність у значення чинника сили у взаємовідносинах у Євроатлантичному співтоваристві". Президент підкреслив, що в договорі могли б узяти участь "організації, що діють в Євроатлантичному просторі".

Водночас Д.МЕДВЕДЄВ не пояснив, що він має на увазі під "Євроатлантичним співтовариством" і "Євроатлантичним простором". Разом із тим він нагадав, що в 1975 році в Гельсінкі за ініціативи СРСР була укладена Угода з безпеки і співробітництва в Європі, яка визначала відносини між Варшавським договором і НАТО.