Експерт: без НАТО рівноправність з Росією неможлива

Провідні експерти у сфері зовнішньої політики вважають, що лише входження України у систему колективної євроатлантичної безпеки дасть можливість розвивати рівноправні відносини з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ зауважив, що такий висновок експертів міститься у виданні “Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети” за 2007 рік, презентованому сьогодні в МЗС України.

За словами Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, аналіз стратегічних відносин України та Росії дозволив аналітикам зробити висновок, що російські відносини містять у собі “колосальний виклик національній безпеці України”, і цей виклик буде ще більш загрозливим, оскільки суперечність стратегічних інтересів не може бути розв’язана у короткий термін.

За його словами, Україна має докладати важливих зовнішньополітичних зусиль для того, щоб нормалізувати ці відносини.

При цьому Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що протиріччя складаються за об’єктивних причин, незалежно від того, хто буде президентом в Україні чи Росії.

“Наш висновок: в умовах таких викликів, які ми спостерігаємо з боку РФ, найбільш вірним шляхом забезпечення нашої національної безпеки є входження у систему колективної євроатлантичної безпеки. Тільки входження в цю систему дасть можливість нам розвивати рівноправні і добросусідські відносини з РФ”, - сказав він.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що видання, над яким працювали провідні експерти, представляє собою системний аналіз зовнішньої політики України за минулий рік.