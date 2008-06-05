Глави Росії та ФРН обговорили відносини з Грузією та Україною

Відносини Росії з Грузією і Україною обговорювалися на зустрічі президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і канцлера ФРН Ангели МЕРКЕЛЬ, повідомив глава комітету Ради Федерації з міжнародних питань Михайло МАРГЕЛОВ.

Він входить до складу офіційної делегації, що супроводжує Д.МЕДВЕДЄВА в ході офіційного візиту глави російської держави до Берліна, повідомляють «Подробиці».

"Сьогодні тема російський-грузинських і російсько-українських відносин звучала на зустрічі з федеральним канцлером", - сказав журналістам М.МАРГЕЛОВ.

На його думку, в Берліні чудово розуміють, що відносини між Росією, Грузією і Україною такий же важливий чинник для всієї Європи, як і для трьох країн.

"Дмитро Анатолійович сказав, що у нього запланована зустріч з Віктором ЮЩЕНКОМ і Михайлом СААКАШВІЛІ в Петербурзі, Ангела МЕРКЕЛЬ сказала, що планується візит СААКАШВІЛІ до Берліна", - розповів сенатор.

За його словами, президент Росії, кажучи про майбутні зустрічі, називав президентів Грузії і України своїми товаришами.

"Це показник", - відзначив М.МАРГЕЛОВ.

"Загальний тон (бесіди на цю тему) я б назвав позитивним", - сказав сенатор.